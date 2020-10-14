***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:42
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881516
BIST
15:231.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:237,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:239,3398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:23486,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,55
|Açılış
|: 486,10
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,36
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:23
|TRCAS
|5,28
|127.851.623
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.022.082
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.479.904
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.411.676
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.559.952
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,78
|4.777.808.476
|% 5,29
|
|TUPRS
|83,65
|2.175.746.639
|% 4,30
|
|ODAS
|3,71
|1.665.543.951
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.328.076.380
|% 8,96
|
|SISE
|6,74
|722.539.615
|% 0,00
|
|PETKM
|4,78
|4.777.808.476
|% 5,29
|
|ODAS
|3,71
|1.665.543.951
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.328.076.380
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,89
|591.290.137
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.071.960
|% 3,51
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9311
|7,9361
|% 0,21
|
|Euro
|9,3332
|9,3398
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2914
|10,3430
|% 0,77
|
|Frank
|8,6585
|8,7106
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|26,55
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|12,85
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,10
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,03
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:36ESEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 227 adet işlem
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15:34EGEEN
Yüzde 4.22 oranında artışla 807.70 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 473 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 39 artarak (% 0.50 ) 1, 074
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, OZBAL, ATSYH, POLTK, PEGYO, EUYO, IZTAR, MERIT, CELHA, TRCAS
-
15:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, IDGYO, VANGD, UZERB, YAPRK, BASCM, SELGD, COSMO, DIRIT, AVOD