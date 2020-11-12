***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:57
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888141
BIST
15:561.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:567,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0642
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:569,1238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0650
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:56464,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,15
|Açılış
|: 464,66
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:56
|BFREN
|1.145,80
|43.378.360
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.450.413
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|97.110.013
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.141.877
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|123.046.081
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,75
|7.751.003.326
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,83
|2.689.586.724
|% 1,07
|
|KRDMD
|4,15
|2.656.289.519
|% 4,80
|
|THYAO
|11,99
|2.336.535.121
|% 1,78
|
|AKBNK
|6,30
|1.891.507.388
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,83
|2.689.586.724
|% 1,07
|
|GARAN
|8,75
|7.751.003.326
|% 2,94
|
|KRDMD
|4,15
|2.656.289.519
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,92
|621.097.621
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,30
|1.891.507.388
|% 1,29
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7238
|7,7303
|% -0,82
|
|Euro
|9,1150
|9,1238
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,1205
|10,1712
|% -1,42
|
|Frank
|8,4048
|8,4554
|% -0,71
|
|Riyal
|2,0537
|2,0640
|% -0,86
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-68,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-74,59
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-36,08
|
|Çeyrek
|743
|760
|-18,04
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|