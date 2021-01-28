***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:06
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905175
BIST
12:091.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,86
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:097,3743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0396
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3616
12:098,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0408
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:09436,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,47
|Açılış
|: 436,47
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:09
|PKENT
|1.386,00
|2.114.227
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,18
|49.433.990
|% 8,18
|
|POLTK
|405,00
|27.569.160
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,33
|946.866.779
|% -0,85
|
|GARAN
|9,04
|681.417.268
|% -0,77
|
|ODAS
|3,75
|622.097.587
|% -4,34
|
|KARSN
|4,80
|560.943.325
|% 5,73
|
|KOZAL
|111,30
|555.694.977
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,33
|946.866.779
|% -0,85
|
|TSKB
|1,75
|337.967.942
|% -2,23
|
|ODAS
|3,75
|622.097.587
|% -4,34
|
|IHLGM
|1,37
|182.444.390
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,72
|464.035.189
|% 0,81
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3698
|7,3743
|% -0,53
|
|Euro
|8,9315
|8,9373
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0395
|10,0898
|% -0,71
|
|Frank
|8,2549
|8,3046
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9612
|1,9710
|% -0,46
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|0,50
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-8,83
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-4,27
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|-0,42
|
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