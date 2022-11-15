***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:20
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HDFGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080014
BIST
11:124.674
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 103,39
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.632
11:1218,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:1219,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1524
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:121.064,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.065,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:10
|BRLSM
|22,22
|66.881.736
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|135.234.903
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|81.359.422
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|14.247.243
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|122.750.895
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|425.131.042
|% -9,97
|
|FENER
|63,45
|119.442.423
|% -3,94
|
|GRSEL
|18,58
|9.904.849
|% -3,48
|
|METUR
|6,97
|12.940.790
|% -3,19
|
|THYAO
|112,60
|2.904.379.174
|% 2,64
|
|ASELS
|42,78
|1.751.076.610
|% 2,59
|
|ODAS
|12,21
|1.507.343.527
|% 2,69
|
|EREGL
|37,48
|1.353.709.195
|% 0,37
|
|TUPRS
|441,90
|1.255.950.894
|% 2,86
|
|EKGYO
|5,63
|788.001.823
|% -0,53
|
|SKBNK
|2,32
|284.930.359
|% 0,43
|
|ODAS
|12,21
|1.507.343.527
|% 2,69
|
|SNGYO
|3,43
|425.131.042
|% -9,97
|
|ALBRK
|2,69
|291.827.599
|% 5,49
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6082
|18,6101
|% 0,03
|
|Euro
|19,3646
|19,3748
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,9387
|22,0487
|% 0,62
|
|Frank
|19,7207
|19,8395
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,07
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,21
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,13
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.047
|7.171
|37,00
|
|Yarım
|3.422
|3.506
|18,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,27
|0,12
|
|B. Petrol
|92,99
|92,99
|-0,15
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25AZTEK
Yüzde 6.21 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 882, 891 adet işlem
-
11:24ZOREN
Yüzde 7.46 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 060, 742 adet işlem
-
11:23ZOREN
Yüzde 7.32 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 885, 018 adet işlem
-
11:22PNLSN
Yüzde 6.97 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 456 adet işlem
-
11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 63 artarak (% 2.62 ) 5, 081