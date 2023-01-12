***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 12:50
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100780
BIST
12:504.753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 24,49
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.753
12:5018,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:5020,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0471
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:501.138,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.138,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KRDMA
|17,38
|212.007.401
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.974.853
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.349.315
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.850.424
|% 9,96
|
|RODRG
|32,18
|7.634.818
|% 9,68
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|POLTK
|1.620,00
|45.375.293
|% -6,77
|
|THYAO
|130,70
|5.204.876.526
|% 4,31
|
|KRDMD
|17,93
|3.238.334.226
|% 4,30
|
|ASELS
|54,10
|2.485.517.895
|% 2,46
|
|EREGL
|37,70
|2.225.733.809
|% 2,33
|
|KOZAL
|532,90
|1.794.136.546
|% 2,72
|
|EKGYO
|8,15
|1.719.727.224
|% 0,87
|
|KRDMD
|17,93
|3.238.334.226
|% 4,30
|
|YKBNK
|8,66
|1.411.868.041
|% 0,81
|
|PETKM
|16,72
|1.413.103.832
|% 0,30
|
|SKBNK
|2,59
|201.183.798
|% 1,57
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7827
|18,7859
|% 0,06
|
|Euro
|20,2151
|20,2389
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,7982
|22,9126
|% 0,28
|
|Frank
|20,0958
|20,2169
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,04
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,47
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.636
|7.751
|-2,00
|
|Tam
|7.682
|7.727
|-6,00
|
|Yarım
|3.740
|3.781
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|0,35
|