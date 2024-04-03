***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2024 10:09
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266139
BIST
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11:248.967
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -74,30
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.011
11:2432,0174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0296
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9532
11:2434,5411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0085
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4233
11:242.334,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,15
|Açılış
|: 2.334,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.333,67
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|999.233
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|106.533.646
|% 9,96
|
|YAYLA
|22,00
|4.800.356
|% 9,89
|
|SRVGY
|292,00
|39.840.557
|% 9,47
|
|BASCM
|14,67
|455.724
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|154,40
|11.920.915
|% -9,97
|
|UZERB
|390,00
|1.817.400
|% -9,30
|
|SELVA
|14,03
|40.645.457
|% -8,60
|
|THYAO
|299,50
|2.734.450.776
|% 0,84
|
|SAHOL
|82,20
|1.870.496.437
|% -3,75
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|TUPRS
|168,40
|1.394.968.196
|% -4,21
|
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|ISCTR
|11,39
|963.916.563
|% -0,35
|
|EKGYO
|9,08
|422.366.165
|% 1,45
|
|YKBNK
|27,58
|974.939.967
|% -4,96
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0117
|32,0174
|% -0,09
|
|Euro
|34,5290
|34,5411
|% -0,02
|
|Sterlin
|40,2303
|40,4319
|% -0,81
|
|Frank
|35,2230
|35,3996
|% -0,81
|
|Riyal
|8,5301
|8,5729
|% -0,77
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,16
|26,19
|% 0,66
|
|Platin
|916,81
|917,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,28
|1.000,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,05
|89,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.267,86
|2.268,21
|% 0,66
|