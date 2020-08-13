***HDFGS* *FADE*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 15:12
***HDFGS******FADE*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
13.08.2020 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş.'ne ait 2.750.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868612
BIST
16:291.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,75
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:297,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:298,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0557
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:29455,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,21
|Açılış
|: 455,26
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:29
|MSGYO
|4,18
|39.293.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.185.725
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.502.159
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.636.273
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,82
|891.838.748
|% 0,39
|
|TUPRS
|78,75
|861.198.609
|% 1,29
|
|GARAN
|7,00
|763.790.213
|% -0,99
|
|THYAO
|11,09
|740.014.894
|% -2,89
|
|GUSGR
|6,16
|685.754.652
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,03
|672.833.082
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|307.573.431
|% 0,66
|
|KARSN
|3,17
|633.476.910
|% 3,59
|
|ODAS
|2,50
|384.573.057
|% -1,19
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3327
|7,3407
|% 0,10
|
|Euro
|8,6783
|8,6975
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,5650
|9,6129
|% 0,39
|
|Frank
|8,0184
|8,0667
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9469
|1,9567
|% -0,14
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.020
|3.096
|1,79
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|0,86
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,20
|