***HDFGS* *FRIGO* *PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.11.2021 09:09
***HDFGS******FRIGO******PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FRIGO, HDFGS, PAGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977641
BIST
13:101.704
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 65,65
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
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1.710
En Düşük
1.672
13:1010,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 10,0000
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|Önceki Kapanış
|: 9,9880
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10,0505
En Düşük
9,9378
13:1011,4609
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|: 599,97
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603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler13:07
|DOBUR
|123,70
|23.202.533
|% 9,96
|
|TACTR
|30,24
|2.445.603
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.128.679.532
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|151.678.588
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|816.237.378
|% 9,91
|
|OYLUM
|8,76
|27.246.981
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|406.852.177
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,80
|89.403.174
|% -9,09
|
|PENTA
|185,10
|12.270.573
|% -5,22
|
|UTPYA
|18,00
|382.245
|% -4,66
|
|THYAO
|18,11
|1.498.954.409
|% 1,63
|
|PETKM
|7,88
|1.270.540.676
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|1.128.679.532
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|915.205.632
|% 9,71
|
|SISE
|9,90
|874.661.974
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,23
|468.276.011
|% 6,96
|
|ADESE
|1,10
|406.852.177
|% -9,84
|
|TSKB
|1,69
|540.723.568
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|915.205.632
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,97
|1.128.679.532
|% 9,94
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9985
|10,0036
|% 0,04
|
|Euro
|11,4498
|11,4561
|% 0,03
|
|Sterlin
|13,3795
|13,4466
|% -0,01
|
|Frank
|10,8262
|10,8915
|% 0,08
|
|Riyal
|2,6593
|2,6726
|% 0,04
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-1,97
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.959
|4.019
|-3,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|0,22
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|0,11
|
|Çeyrek
|956
|978
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|8,11
|8,11
|-0,03
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|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-1,00
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