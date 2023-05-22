***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.05.2023 11:05
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
Tescil Tarihi
18.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2023-10835
Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından yapılması onaylanmıştır. Bağımsız Denetçi tescili 18.05.2023 tarihinde yapılmış olup tescil 22.05.2023 tarihli 10835 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152633
BIST
13:104.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -12,39
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1019,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1021,5291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1140
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:101.262,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.262,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:10
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.232.729
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,40
|27.769.622
|% -6,85
|
|GSRAY
|8,36
|157.036.438
|% -5,00
|
|THYAO
|135,20
|1.840.328.132
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,40
|951.272.126
|% 3,28
|
|SASA
|104,60
|938.358.547
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|924.691.707
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,90
|876.864.309
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,31
|716.294.009
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,57
|851.004.168
|% -1,95
|
|YKBNK
|9,03
|626.744.979
|% -0,77
|
|AKBNK
|14,79
|707.278.401
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,92
|858.002.179
|% 3,96
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8219
|19,8303
|% 0,09
|
|Euro
|21,4748
|21,5074
|% 0,43
|
|Sterlin
|24,5970
|24,7204
|% 0,05
|
|Frank
|22,0684
|22,2013
|% 0,59
|
|Riyal
|5,2696
|5,2960
|% 0,05
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,42
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.124
|9.361
|11,54
|
|Yarım
|4.514
|4.659
|52,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.309
|12,00
|