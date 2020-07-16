***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.07.2020 14:33
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 29/04/2013 03/05/2013 8312
8 04/06/2013 07/06/2013 8337
6,7,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 ve 31 02/08/2013 12/08/2013 8381
8 12/08/2014 18/08/2014 8633
8 21/03/2017 27/03/2017 9292
8 08/08/2017 14/08/2017 539
8 11/06/2018 18/06/2018 477
8 17/12/2018 21/12/2018 9729
8 10/07/2020 16/07/2020 10119
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860068
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:05398,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,88
|Açılış
|: 398,13
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|854.703
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.580.813
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|84.752.339
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.835.860
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.567.125
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.184.877.511
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.096.035.898
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.567.125
|% -7,51
|
|GARAN
|7,98
|1.000.974.940
|% 1,27
|
|THYAO
|11,95
|993.063.105
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.096.035.898
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|965.039.371
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.521.384
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.567.125
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,58
|890.285.127
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6121
|8,6553
|% 0,09
|
|Frank
|7,2371
|7,2807
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-4,95
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.614
|-2,80
|
|Tam
|2.669
|2.683
|-2,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|-1,40
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,09
|