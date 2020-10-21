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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

21.10.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimiz Güncel Esas Sözleşmesi Ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 29/04/2013 03/05/2013 8312
8 04/06/2013 07/06/2013 8337
6,7,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 ve 31 02/08/2013 12/08/2013 8381
8 12/08/2014 18/08/2014 8633
8 21/03/2017 27/03/2017 9292
8 08/08/2017 14/08/2017 539
8 11/06/2018 18/06/2018 477
8 17/12/2018 21/12/2018 9729
8 10/07/2020 16/07/2020 10119
8 02/09/2020 08/09/2020 787



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882888


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KARTN 1.023,40 1.860.541 % 10,00  
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Sterlin 10,2416 10,2930 % 0,89  
Frank 8,6085 8,6604 % -0,29  
Riyal 2,0772 2,0876 % -0,63  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 19,88  
Altın Gr. 484 484 1,40  
Cumhuriyet 3.213 3.261 21,00  
Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 0,44  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,07  
B. Petrol 41,91 41,91 -1,25  
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