***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamalarŞirketimiz Güncel Esas Sözleşmesi Ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 29/04/2013 03/05/2013 83128 04/06/2013 07/06/2013 83376,7,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 ve 31 02/08/2013 12/08/2013 83818 12/08/2014 18/08/2014 86338 21/03/2017 27/03/2017 92928 08/08/2017 14/08/2017 5398 11/06/2018 18/06/2018 4778 17/12/2018 21/12/2018 97298 10/07/2020 16/07/2020 101198 02/09/2020 08/09/2020 787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882888BIST