***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
21.10.2020 18:11
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimiz Güncel Esas Sözleşmesi Ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 29/04/2013 03/05/2013 8312
8 04/06/2013 07/06/2013 8337
6,7,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 ve 31 02/08/2013 12/08/2013 8381
8 12/08/2014 18/08/2014 8633
8 21/03/2017 27/03/2017 9292
8 08/08/2017 14/08/2017 539
8 11/06/2018 18/06/2018 477
8 17/12/2018 21/12/2018 9729
8 10/07/2020 16/07/2020 10119
8 02/09/2020 08/09/2020 787
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882888
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0565
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8032
18:059,2742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0256
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,72
|Açılış
|: 483,95
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8037
|7,8094
|% -0,72
|
|Euro
|9,2655
|9,2742
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,2416
|10,2930
|% 0,89
|
|Frank
|8,6085
|8,6604
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0772
|2,0876
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|19,88
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem