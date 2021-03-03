***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
03.03.2021 10:55
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 29/04/2013 03/05/2013 8312
8 04/06/2013 07/06/2013 8337
6,7,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 ve 31 02/08/2013 12/08/2013 8381
8 12/08/2014 18/08/2014 8633
8 21/03/2017 27/03/2017 9292
8 08/08/2017 14/08/2017 539
8 11/06/2018 18/06/2018 477
8 17/12/2018 21/12/2018 9729
8 10/07/2020 16/07/2020 10119
8 02/09/2020 08/09/2020 787
8 19/02/2021 19/02/2021 10271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914732
BIST