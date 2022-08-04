***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
04.08.2022 16:16
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 04/08/2022 04/08/2022 10632
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051900
BIST
16:132.726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 41,11
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:1317,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:1318,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0764
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:131.027,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.027,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:11
|DARDL
|4,29
|269.549.186
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|529.455.984
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.830.366
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.843.960
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.079.373
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.990.052
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|46,78
|123.804.704
|% -9,60
|
|SRVGY
|97,40
|79.932.953
|% -9,31
|
|THYAO
|55,45
|3.995.183.267
|% 0,82
|
|HEKTS
|38,00
|2.335.301.479
|% 6,98
|
|SISE
|23,74
|1.723.764.688
|% 1,98
|
|KARSN
|7,48
|1.358.110.036
|% 5,80
|
|SASA
|50,75
|1.130.983.603
|% 1,83
|
|TSKB
|2,92
|828.658.224
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,24
|781.029.734
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,05
|1.057.569.096
|% 2,64
|
|KARSN
|7,48
|1.358.110.036
|% 5,80
|
|SKBNK
|2,01
|299.733.982
|% 9,84
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9592
|17,9661
|% 0,22
|
|Euro
|18,2947
|18,3106
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,6885
|21,7972
|% -0,09
|
|Frank
|18,6528
|18,7652
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,29
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,03
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|10,04
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|76,00
|
|Tam
|6.886
|6.935
|32,00
|
|Yarım
|3.355
|3.391
|16,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,07
|96,07
|-0,71
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26SEKFK
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 920, 867 adet işlem
-
16:25BIZIM
Yüzde 9.77 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 259, 808 adet işlem
-
16:24ISFIN
Yüzde 8.91 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 180, 190 adet işlem
-
16:23CEOEM
Yüzde 7.96 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 566, 632 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 79 artarak (% 1.49 ) 2, 920