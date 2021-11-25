***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.11.2021 17:47
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
56.180
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.11.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
600
Beher Payın Alış Fiyatı
1.166,66
Toplam Tutar
700.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
1,07
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
1,07
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
1,07
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,34
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye Artırımı İle İştirak Edilmiştir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü Belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü Belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
09.11.2021 tarihinde KAP'da duyurulan Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden
Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri ile iştigal eden Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş. ‘nin 56.180,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 59.386,00 TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %1'ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 600.- adet D grubu paya, 700.000 TL bedel ödenerek iştirak edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979649
BIST