***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMotilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi56.180Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.11.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı600Beher Payın Alış Fiyatı1.166,66Toplam Tutar700.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)1,07Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)1,07Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)1,07Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,09İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,34Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye Artırımı İle İştirak Edilmiştir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/11/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Usulü Belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Usulü Belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalar09.11.2021 tarihinde KAP'da duyurulan Yönetim Kurulu Kararımıza istinadenYurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri ile iştigal eden Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş. ‘nin 56.180,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 59.386,00 TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %1'ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 600.- adet D grubu paya, 700.000 TL bedel ödenerek iştirak edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979649BIST