***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
18.10.2022 10:10
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Artıox Teknoloji Yazılım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji-Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
980000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.10.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20000
Beher Payın Alış Fiyatı
277,50
Toplam Tutar
5550000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
2,04
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
2,04
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
2,04
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0038
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
29,24
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu katkı sağlanması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye artırımı ile iştirak
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/10/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulu ile belirlendiği için
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimizin 10.10.2022 tarihinde yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri ile iştigal eden Artıox Teknoloji Yazılım A.Ş.'ne sermaye artırımına katılmak suretiyle girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti.
Şirketimiz, Artıox Teknoloji Yazılım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımına 20.000 adet pay karşılığında toplam 5.550.000 TL yatırım yapmak suretiyle iştirak etmiş olup sermaye artırımı 17.10.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072617
BIST