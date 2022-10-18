***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/10/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıArtıox Teknoloji Yazılım A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji-YazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi980000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17.10.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı20000Beher Payın Alış Fiyatı277,50Toplam Tutar5550000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)2,04Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)2,04Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)2,04Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0038İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)29,24Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu katkı sağlanması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye artırımı ile iştirakKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/10/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usuluDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulu ile belirlendiği içinDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimizin 10.10.2022 tarihinde yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri ile iştigal eden Artıox Teknoloji Yazılım A.Ş.'ne sermaye artırımına katılmak suretiyle girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti.Şirketimiz, Artıox Teknoloji Yazılım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımına 20.000 adet pay karşılığında toplam 5.550.000 TL yatırım yapmak suretiyle iştirak etmiş olup sermaye artırımı 17.10.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072617BIST