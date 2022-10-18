Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

18.10.2022 10:10
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Artıox Teknoloji Yazılım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji-Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
980000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.10.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20000
Beher Payın Alış Fiyatı
277,50
Toplam Tutar
5550000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
2,04
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
2,04
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
2,04
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0038
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
29,24
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu katkı sağlanması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye artırımı ile iştirak
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/10/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulu ile belirlendiği için
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimizin 10.10.2022 tarihinde yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri ile iştigal eden Artıox Teknoloji Yazılım A.Ş.'ne sermaye artırımına katılmak suretiyle girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti.
Şirketimiz, Artıox Teknoloji Yazılım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımına 20.000 adet pay karşılığında toplam 5.550.000 TL yatırım yapmak suretiyle iştirak etmiş olup sermaye artırımı 17.10.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072617


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:443.892
Değişim :  1,15% |  44,26
Açılış :  3.878  
Önceki Kapanış :  3.848  
En Yüksek
3.927 En Düşük
3.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 532,20 73.214.457 % 9,96  
YAPRK 42,18 22.039.590 % 9,96  
SMRTG 114,10 40.143.461 % 9,92  
MZHLD 101,60 18.993.921 % 9,90  
VKING 8,12 1.348.149 % 9,88  
daha fazla
10:44 Alış Satış %  
Dolar 18,5889 18,5944 % 0,08  
Euro 18,3260 18,3321 % 0,22  
Sterlin 21,0071 21,1125 % -0,25  
Frank 18,6260 18,7382 % 0,19  
Riyal 4,9342 4,9589 % 0,08  
daha fazla
10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 4,17  
Altın Gr. 987 988 0,94  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.656 6.733 4,00  
Yarım 3.243 3.294 5,00  
Çeyrek 1.625 1.645 0,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,85 0,18  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 0,06  
B. Petrol 91,92 91,92 0,30  
Seans Raporu 10:44
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru