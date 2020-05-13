***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
13.05.2020 17:28
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
19.03.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
13.05.2020 tarihinde Geri Alım Programı Kapsamında Geri alınan 1.741.287 adet paylar 2,31 fiyattan satılmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HDFGS 13/05/2020 1.741.287 % 2,72 2,31 % 0 1.173.515 YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844752
BIST
17:59100.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 642,47
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:596,9808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0172
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:597,5720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0224
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5651
17:59384,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,19
|Açılış
|: 384,34
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|12,55
|24.009.805
|% 9,99
|
|ALKIM
|17,52
|167.632.452
|% 9,98
|
|ALYAG
|1,77
|3.239.969
|% 9,94
|
|YYAPI
|0,59
|46.573.499
|% 9,26
|
|ASELS
|28,80
|1.851.603.307
|% 5,03
|
|COSMO
|3,08
|101.586
|% -5,81
|
|DZGYO
|4,04
|10.115.427
|% -3,58
|
|ARENA
|15,21
|8.666.521
|% -2,50
|
|ADANA
|10,08
|4.269.436
|% -1,56
|
|CELHA
|10,31
|9.469.313
|% -1,53
|
|ASELS
|28,80
|1.851.603.307
|% 5,03
|
|GARAN
|7,90
|628.954.709
|% -0,13
|
|ECILC
|5,96
|537.609.206
|% 9,96
|
|AKBNK
|5,58
|364.909.966
|% -0,53
|
|ALKIM
|17,52
|167.632.452
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,89
|560.515.945
|% 4,29
|
|YGYO
|0,59
|58.986.412
|% 9,26
|
|ECILC
|5,96
|537.609.206
|% 9,96
|
|YYAPI
|0,59
|46.573.499
|% 9,26
|
|GARAN
|7,90
|628.954.709
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5156
|8,5583
|% -0,43
|
|Frank
|7,1700
|7,2131
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|12,09
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.516
|5,20
|
|Tam
|2.545
|2.581
|5,30
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,60
|29,60
|-0,38
|
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