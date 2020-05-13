***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkHEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkHEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi19.03.2020Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar13.05.2020 tarihinde Geri Alım Programı Kapsamında Geri alınan 1.741.287 adet paylar 2,31 fiyattan satılmıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarHDFGS 13/05/2020 1.741.287 % 2,72 2,31 % 0 1.173.515 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844752BIST