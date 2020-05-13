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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

13.05.2020 17:28
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
19.03.2020
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

13.05.2020 tarihinde  Geri Alım Programı Kapsamında Geri alınan 1.741.287 adet  paylar 2,31 fiyattan  satılmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HDFGS 13/05/2020 1.741.287 % 2,72 2,31 % 0 1.173.515 YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844752


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 12,55 24.009.805 % 9,99  
ALKIM 17,52 167.632.452 % 9,98  
ALYAG 1,77 3.239.969 % 9,94  
YYAPI 0,59 46.573.499 % 9,26  
ASELS 28,80 1.851.603.307 % 5,03  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5156 8,5583 % -0,43  
Frank 7,1700 7,2131 % -0,27  
Riyal 1,8520 1,8613 % -0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 12,09  
Altın Gr. 384 384 1,19  
Cumhuriyet 2.473 2.516 5,20  
Tam 2.545 2.581 5,30  
Yarım 1.242 1.262 2,50  
Çeyrek 621 631 1,30  
Gümüş.Ons 15,52 15,55 0,09  
Gümüş Gr. 3,48 3,48 0,01  
B. Petrol 29,60 29,60 -0,38  
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