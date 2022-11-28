***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi21.06.2021-21.12.2021Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 21.06.2021 tarih ve 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararları ile geri alım programı kapsamında alımı gerçekleştirilen toplamda 26.872.960,72 TL nominal değerli HDFGS paylarının tamamı özel emir ile beheri 3,40 TL fiyatla satılmıştır. Söz konusu işlem kapsamında 30.983.507,72- TL tutarında kar elde edilmiştir.SaygılarımızlaGeri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarHDFGS 28/11/2022 26.872.960,72 % 8,26 3,4 % 0 30.983.507,72 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082681BIST