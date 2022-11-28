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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

28.11.2022 18:11
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
21.06.2021-21.12.2021
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.06.2021 tarih ve 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararları ile geri alım programı kapsamında alımı gerçekleştirilen toplamda 26.872.960,72 TL nominal değerli HDFGS paylarının tamamı özel emir ile beheri 3,40 TL fiyatla satılmıştır. Söz konusu işlem kapsamında 30.983.507,72- TL tutarında kar elde edilmiştir.   
 
Saygılarımızla

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HDFGS 28/11/2022 26.872.960,72 % 8,26 3,4 % 0 30.983.507,72 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082681


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PCILT 36,52 46.073.119 % 10,00  
IDEAS 44,00 19.279.252 % 10,00  
BASCM 5,06 1.486.392 % 10,00  
SEGYO 3,52 115.831.335 % 10,00  
EUYO 4,07 4.043.688 % 10,00  
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Dolar 18,6119 18,6618 % 0,19  
Euro 19,2476 19,3233 % 0,34  
Sterlin 22,2595 22,3711 % 0,32  
Frank 19,5783 19,6962 % 0,20  
Riyal 4,9538 4,9786 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 2,89  
Altın Gr. 1.043 1.043 0,95  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 6.963 7.051 15,00  
Yarım 3.377 3.447 7,00  
Çeyrek 1.683 1.723 4,00  
Gümüş.Ons 20,99 21,03 0,08  
Gümüş Gr. 12,55 12,58 0,03  
B. Petrol 83,24 83,24 -0,47  
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