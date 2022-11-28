***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
28.11.2022 18:11
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
21.06.2021-21.12.2021
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.06.2021 tarih ve 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararları ile geri alım programı kapsamında alımı gerçekleştirilen toplamda 26.872.960,72 TL nominal değerli HDFGS paylarının tamamı özel emir ile beheri 3,40 TL fiyatla satılmıştır. Söz konusu işlem kapsamında 30.983.507,72- TL tutarında kar elde edilmiştir.
Saygılarımızla
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HDFGS 28/11/2022 26.872.960,72 % 8,26 3,4 % 0 30.983.507,72 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082681
BIST