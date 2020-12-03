***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.12.2020 15:32
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Kasım dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 156.604,29 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891166
BIST
15:241.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
15:247,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0477
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8007
15:249,5020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0150
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4805
15:24462,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 463,34
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler15:24
|INVEO
|34,98
|26.877.085
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.341.104
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.101.883
|% 9,98
|
|AKMGY
|66,20
|17.930.829
|% 9,97
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TDGYO
|14,15
|6.648.060
|% -7,15
|
|TSKB
|2,09
|2.064.646.011
|% -6,70
|
|GARAN
|9,21
|1.733.984.519
|% -0,11
|
|PETKM
|4,37
|1.372.981.362
|% 3,31
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.555.926
|% 9,92
|
|THYAO
|12,29
|1.035.986.516
|% 0,33
|
|TSKB
|2,09
|2.064.646.011
|% -6,70
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.555.926
|% 9,92
|
|EKGYO
|2,20
|710.641.797
|% 1,38
|
|PETKM
|4,37
|1.372.981.362
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,09
|976.135.143
|% 0,79
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8103
|7,8139
|% -0,61
|
|Euro
|9,4918
|9,5020
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,4770
|10,5296
|% 0,01
|
|Frank
|8,7227
|8,7752
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0767
|2,0871
|% -0,61
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|13,89
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|39,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|32,36
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|15,65
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,83
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|