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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

10.11.2020 16:40
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 140.000.000 TL artışla 210.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 140.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. İzahname ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887774


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