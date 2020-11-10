***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
10.11.2020 16:40
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 140.000.000 TL artışla 210.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 140.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887774
BIST
16:391.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,52
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.243
En Düşük
1.219
16:398,2137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1612
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:399,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1841
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:39492,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 9,40
|Açılış
|: 492,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:37
|SEKUR
|11,00
|3.256.333
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|43.684.883
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.901.367
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.037.897
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,53
|4.947.258.722
|% 7,96
|
|GARAN
|7,67
|2.781.191.492
|% 2,54
|
|TCELL
|15,40
|1.633.205.744
|% -5,87
|
|PGSUS
|53,35
|1.518.283.059
|% 9,82
|
|TUPRS
|84,60
|1.098.566.682
|% 2,79
|
|THYAO
|11,53
|4.947.258.722
|% 7,96
|
|YKBNK
|2,52
|968.000.452
|% 2,02
|
|GARAN
|7,67
|2.781.191.492
|% 2,54
|
|EKGYO
|1,87
|559.054.390
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,60
|909.085.539
|% 3,45
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2021
|8,2098
|% 1,95
|
|Euro
|9,6804
|9,6998
|% 1,94
|
|Sterlin
|10,7821
|10,8362
|% 2,07
|
|Frank
|8,8834
|8,9369
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 1,47
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|11,26
|
|Altın Gr.
|493
|493
|9,66
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.269
|3.354
|7,98
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|3,86
|
|Çeyrek
|793
|811
|1,93
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,07
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|0,30
|
Seans Raporu
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 09 artarak (% 0.91 ) 1, 117
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16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, ARTI, MARTI, YAPRK, KSTUR, MARKA, TKURU, ALCAR, EMNIS, ARSAN
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16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, RODRG, BLCYT, BRKO, KERVN, DAGHL
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16:50
UZERB, DENGE, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:50
KLGYO, CASA, ULAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında