***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.05.2020 16:34
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 60.000 9,375
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 5.940.000 9,375
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %9,375 oranında temettünün bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi. (pay başına 0,09375 TL dağıtılacaktır.)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844999
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