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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.02.2021 10:39



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 11.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 750.000 35,71428
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 74.250.000 35,71428

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.02.2021 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
1. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %35,7142 oranında 75.000.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına,
2. Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına
oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909034


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Altın Gr. 419 419 0,75  
Cumhuriyet 2.790 2.832 -3,00  
Tam 2.774 2.845 -4,84  
Yarım 1.341 1.376 -2,35  
Çeyrek 672 688 -1,17  
Gümüş.Ons 27,24 27,28 0,25  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,06  
B. Petrol 61,21 61,21 -0,26  
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