***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2021 13:29
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 11.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000
14:051.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:056,9083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0559
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9025
14:058,4076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0470
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:05405,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,73
|Açılış
|: 405,51
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:05
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.811.037
|% 9,98
|
|NUHCM
|63,55
|122.938.725
|% 9,95
|
|ISKPL
|38,66
|35.278.223
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,28
|28.067.973
|% -5,78
|
|PSDTC
|31,28
|28.067.973
|% -5,78
|
|KOZAL
|150,30
|1.579.169.134
|% 1,08
|
|GUBRF
|78,80
|1.063.655.393
|% 7,72
|
|SASA
|40,64
|952.090.392
|% 7,34
|
|EKGYO
|2,58
|949.404.571
|% 1,57
|
|IPEKE
|17,31
|717.371.249
|% 5,74
|
|SKBNK
|1,57
|683.842.589
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,58
|949.404.571
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|249.150.837
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|341.397.967
|% 0,34
|
|PETKM
|5,19
|502.796.371
|% 1,17
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9057
|6,9083
|% -0,80
|
|Euro
|8,4040
|8,4076
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,6067
|9,6548
|% -0,49
|
|Frank
|7,7579
|7,8047
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8381
|1,8473
|% -0,70
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,03
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-9,30
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,49
|
|Çeyrek
|652
|666
|-2,25
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:18DERIM
Yüzde 6.54 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 732 adet işlem
-
14:17TMPOL
Yüzde 5.14 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 533 adet işlem
-
14:16DNISI
Yüzde 7.81 oranında artışla 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 394, 675 adet işlem
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PGSUS, ARCLK
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.77 ) 1, 380