***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 400.000 14,03508B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 39.600.000 14,03508Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.03.2022 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu toplantısında1.Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan 17.500.000 TL, geçmiş yıl karlarından 22.500.000.-TL olmak üzere toplam 40.000.000 TL temettünün (% 14,03508) oranında pay senedi olarak dağıtılmasına,2.Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 hsgyo kar dağıtım tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011831BIST