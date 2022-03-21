***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.03.2022 18:25
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar payı dağıtımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 21.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 400.000 14,03508
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 39.600.000 14,03508
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2022 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu toplantısında
1.Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan 17.500.000 TL, geçmiş yıl karlarından 22.500.000.-TL olmak üzere toplam 40.000.000 TL temettünün (% 14,03508) oranında pay senedi olarak dağıtılmasına,
2.Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 hsgyo kar dağıtım tablosu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011831
BIST