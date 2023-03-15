Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.03.2023 18:19
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 2.400.000 73,84615
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 237.600.000 73,84615

Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu 15.03.2023 tarih 53 sayılı kararı ile,
1.Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen dağıtılabilir dönem karından 240.000.000 TL temettünün pay başına (% 73,846) oranında pay senedi olarak dağıtılmasına,
2.Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HDFGS kar dağıtım tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125243


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.122
Değişim :  -1,65% |  -85,75
Açılış :  5.224  
Önceki Kapanış :  5.207  
En Yüksek
5.239 En Düşük
5.065
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETYAT 5,61 12.264.338 % 10,00  
GOKNR 17,71 65.021.751 % 10,00  
SDTTR 128,80 892.409.428 % 9,99  
MIATK 119,00 1.396.333.992 % 9,98  
VKING 48,52 38.102.366 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9841 18,9925 % 0,09  
Euro 20,0339 20,0465 % -1,57  
Sterlin 22,7455 22,8596 % -1,12  
Frank 20,3845 20,5073 % -1,42  
Riyal 5,0379 5,0632 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.935 30,44  
Altın Gr. 1.180 1.180 18,11  
Cumhuriyet 7.886 8.005 84,00  
Tam 7.953 8.023 109,00  
Yarım 3.885 3.926 54,00  
Çeyrek 1.943 1.963 27,00  
Gümüş.Ons 21,90 21,93 0,22  
Gümüş Gr. 13,40 13,42 0,17  
B. Petrol 72,43 72,43 -5,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru