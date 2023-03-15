***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2023 18:19
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 2.400.000 73,84615
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 237.600.000 73,84615
Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu 15.03.2023 tarih 53 sayılı kararı ile,
1.Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen dağıtılabilir dönem karından 240.000.000 TL temettünün pay başına (% 73,846) oranında pay senedi olarak dağıtılmasına,
2.Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HDFGS kar dağıtım tablosu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125243
BIST