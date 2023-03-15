***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2023Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 2.400.000 73,84615B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 237.600.000 73,84615Ek AçıklamalarŞirket yönetim kurulu 15.03.2023 tarih 53 sayılı kararı ile,1.Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen dağıtılabilir dönem karından 240.000.000 TL temettünün pay başına (% 73,846) oranında pay senedi olarak dağıtılmasına,2.Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 HDFGS kar dağıtım tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125243BIST