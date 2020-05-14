***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.05.2020 16:36
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye izin süresinin 2020 yılı içerisinde dolacak olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususunda kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'sına çıkarılmasına ve esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin 28.02.2020 tarihli SPK'na yapılan başvuru onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845003
BIST
16:3799.216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -943,24
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:376,9656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:377,5241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:37385,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 385,85
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
386,06
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.061.296
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|136.443.229
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|128.304.329
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.435.191
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|29,08
|1.382.048.742
|% 1,47
|
|ECILC
|6,24
|1.058.199.976
|% 4,70
|
|GARAN
|7,74
|577.925.739
|% -2,03
|
|SASA
|9,23
|431.577.370
|% 1,43
|
|SELEC
|9,75
|392.397.734
|% 1,46
|
|ECILC
|6,24
|1.058.199.976
|% 4,70
|
|IEYHO
|0,64
|99.539.409
|% 6,67
|
|CEMAS
|1,06
|134.244.035
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,14
|143.141.906
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,42
|297.800.385
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4678
|8,5103
|% -0,49
|
|Frank
|7,1252
|7,1682
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8485
|1,8578
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|10,04
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|-3,10
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-3,10
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|0,83
|
Seans Raporu
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16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1220, 08 kaybederek (% -1.05 ) 115, 198
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16:51XU100
Endeks 99, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 11, 287.00 milyon TL de
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16:51HATEK
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 903 adet işlem
-
16:50HATEK
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 214 adet işlem
-
16:49PEGYO
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 598, 290 adet işlem