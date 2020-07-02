***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.07.2020 14:53
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye izin süresinin 2020 yılı içerisinde dolacak olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususunda kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'sına çıkarılmasına ve esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin 28.02.2020 tarihli SPK'na yapılan başvuru onaylanmıştır.02.07.2020 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854050
BIST
15:11116.754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.438,65
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
15:116,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
15:117,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:11390,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 390,06
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|151.499.958
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.002.081
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.245.718
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.661.558
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.455.347
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,15
|3.741.482
|% -4,98
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,34
|905.521.105
|% 0,48
|
|SISE
|5,88
|638.148.132
|% 5,57
|
|THYAO
|12,27
|595.823.430
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,06
|573.854.606
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,25
|551.700.664
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,06
|573.854.606
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|237.272.797
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|331.477.850
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|551.700.664
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|271.053.697
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5549
|8,5978
|% 0,44
|
|Frank
|7,2383
|7,2819
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-2,16
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|1,40
|
|Tam
|2.603
|2.615
|1,40
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|0,60
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,38
|