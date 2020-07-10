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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.07.2020 12:00
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 10.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye izin süresinin 2020 yılı içerisinde dolacak olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususunda kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'sına çıkarılmasına ve esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin 28.02.2020 tarihli SPK'na yapılan başvuru onaylanmıştır.02.07.2020 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
10.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858803


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PKENT 276,80 2.170.389 % 9,97  
MEGAP 4,91 1.798.534 % 9,84  
MEGAP 4,91 1.798.534 % 9,84  
BERA 5,79 111.399.302 % 9,45  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6334 8,6766 % 0,09  
Frank 7,2645 7,3083 % -0,10  
Riyal 1,8250 1,8341 % 0,04  
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Altın Ons 1.807 1.807 3,60  
Altın Gr. 399 399 0,83  
Cumhuriyet 2.591 2.613 8,00  
Tam 2.667 2.681 8,30  
Yarım 1.296 1.311 4,00  
Çeyrek 648 657 2,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,78 0,07  
Gümüş Gr. 4,13 4,14 0,02  
B. Petrol 41,54 41,54 -0,81  
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