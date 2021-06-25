***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi23.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi25.06.2021Davanın KonusuTicari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)Karşı Taraf(lar)SAİT ÖREKDavanın TutarıMALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIRDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/393 E.Davanın Duruşma Tarihi03.11.2021, 15:40Alınan KararYokturBir Sonraki Duruşma TarihiYokturVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokturOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimiz yatırımcılarından Sait Örek tarafından 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligat 25.06.2021 itibarıyla şirketimize ulaşmıştır. Şirketimizce davaya cevap verilecek olup, müteakip gelişmeler hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944241BIST