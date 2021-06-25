***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
25.06.2021 18:22
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
23.06.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
25.06.2021
Davanın Konusu
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Karşı Taraf(lar)
SAİT ÖREK
Davanın Tutarı
MALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/393 E.
Davanın Duruşma Tarihi
03.11.2021, 15:40
Alınan Karar
Yoktur
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz yatırımcılarından Sait Örek tarafından 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligat 25.06.2021 itibarıyla şirketimize ulaşmıştır. Şirketimizce davaya cevap verilecek olup, müteakip gelişmeler hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944241
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0621
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7778
En Düşük
8,6753
18:0510,4755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0696
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4896
En Düşük
10,3652
18:05501,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,05
|Açılış
|: 501,09
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,86
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7629
|8,7714
|% 0,72
|
|Euro
|10,4645
|10,4767
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,1544
|12,2153
|% 0,53
|
|Frank
|9,5153
|9,5727
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3305
|2,3422
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,86
|
|Altın Gr.
|500
|501
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,48
|