***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi23.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi25.06.2021Davanın KonusuTicari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)Karşı Taraf(lar)SAİT ÖREKDavanın TutarıMALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIRDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/393 E.Davanın Duruşma Tarihi22.12.2021, 13:30Alınan KararDava ErtelenmiştirBir Sonraki Duruşma Tarihi23.03.2022Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokturOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimiz yatırımcılarından Sait Örek tarafından 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligatın 25.06.2021 itibarıyla şirketimize ulaştığı 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.Dosyanın bugünkü duruşmasında aşağıdaki kararlar alınmıştırDosyada ön inceleme duruşması gerçekleştirilereka) SPK'nın pasif husumet, Hedef Girişim'in zamanaşımı, hak düşürücü süre ve aktif husumet itirazlarının esas hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verilmiş,b) Davacının Hedef Girişim'de pay sahipliği durumunun ilgili aracı kurumlardan sorulmasına karar verilmiş,c) Taraflara delillerini sunmaları için 2 hafta kesin süre verilmiş,d) Eksiklikler tamamlandığında ve talep halinde celse arasında bilirkişi incelemesi oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilerek gerekirse ara karar kurulup taraflara tebliğine karar verilmiştir.Duruşma günü 23.03.2022, saat 13:55'e bırakılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985466BIST