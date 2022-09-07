***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi23.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi25.06.2021Davanın KonusuTicari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)Karşı Taraf(lar)SAİT ÖREKDavanın TutarıMALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIRDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/393 E.Davanın Duruşma Tarihi07.09.2022Alınan KararDava ertelenmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi30.11.2022Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokturOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimiz yatırımcılarından Sait Örek tarafından 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligatın 25.06.2021 itibarıyla şirketimize ulaştığı 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.Dosyanın 07.09.2022 tarihli duruşmasında- Bilirkişi heyetine SPK uzmanı olarak atanan bilirkişinin uzmanlık alanlarının farklı olduğu anlaşıldığından bilirkişi değişikliği gerçekleştirilmiş olup,- Heyete SPK uzmanı bilirkişinin de dahil edilmesi sonrasında bilirkişi incelemesi için dosyanın bilirkişi heyetine tevdi edilmesine karar verilmiştir.Duruşma günü, 30.11.2022, 13:40'a bırakılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061103BIST