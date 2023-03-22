***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi23.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi25.06.2021Davanın KonusuTicari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)Karşı Taraf(lar)SAİT ÖREKDavanın TutarıMALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIRDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/393 E.Davanın Duruşma Tarihi22.02.2023Alınan KararDava ertelenmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi07.06.2023Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokturOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimiz yatırımcılarından Sait Örek tarafından 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligatın 25.06.2021 itibarıyla şirketimize ulaştığı 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulmuştu."İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/393 E. sayılı dosyasında, 22.03.2023 (bugün) tarihli duruşmada davacıya bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere 2 hafta kesin süre verilmiş olup duruşma 07.06.2023, 14:05'e bırakılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127013BIST