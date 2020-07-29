***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 29.07.2020 tarih (bugün) ve 15 sayılı toplantısındaŞirketimiz'in doğrudan bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 20.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 20.000.000.-TL nakden artırılmak suretiyle 40.000.000.-TL'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863282BIST