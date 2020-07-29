***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 12:22
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 29.07.2020 tarih (bugün) ve 15 sayılı toplantısında
Şirketimiz'in doğrudan bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 20.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 20.000.000.-TL nakden artırılmak suretiyle 40.000.000.-TL'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863282
BIST
12:261.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:266,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9664
En Düşük
6,9132
12:268,2055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2055
En Düşük
8,1145
12:26438,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,61
|Açılış
|: 438,48
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|25.098.370
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.765.458
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|13.106.258
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.668.972
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.061.622
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,58
|1.086.699.739
|% 0,27
|
|GUSGR
|6,11
|752.921.461
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,21
|749.656.723
|% -0,45
|
|GARAN
|7,35
|492.029.204
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,05
|434.517.526
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,21
|749.656.723
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,05
|434.517.526
|% 0,66
|
|TSKB
|1,17
|162.026.937
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,88
|113.467.116
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,11
|752.921.461
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0041
|9,0492
|% 0,75
|
|Frank
|7,5732
|7,6188
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,16
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.873
|2.901
|5,40
|
|Tam
|2.959
|2.984
|5,60
|
|Yarım
|1.436
|1.456
|2,70
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|