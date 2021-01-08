***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 23 Aralık 2020 tarihli özel durum açıklaması ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmasına karar verildiği duyurulmuştu.Bu çerçevede şirket unvanı İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak belirlenmiş olup, kuruluş izninin alınabilmesi için 07.01.2021 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898006BIST