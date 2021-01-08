***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 09:03
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 23 Aralık 2020 tarihli özel durum açıklaması ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Bu çerçevede şirket unvanı İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak belirlenmiş olup, kuruluş izninin alınabilmesi için 07.01.2021 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898006
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.522
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0
En Düşük
0
18:057,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,3350
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|Önceki Kapanış
|: 7,3550
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7,3517
En Düşük
7,3126
18:058,9871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 8,9950
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|Önceki Kapanış
|: 9,0350
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En Düşük
8,9766
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
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|Açılış
|: 448,88
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|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
448,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|8,77
|127.988.519
|% 4,40
|
|BIMAS
|76,85
|368.052.533
|% 3,21
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,35
|367.233.490
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,94
|645.185.698
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 0,00
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3207
|7,3237
|% -0,33
|
|Euro
|8,9805
|8,9871
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,9018
|9,9514
|% -0,33
|
|Frank
|8,2307
|8,2803
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9447
|1,9545
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,70
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,28
|
Seans Raporu
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Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
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17:55OTKAR
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17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem