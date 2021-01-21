***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 13:14
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermaye artırımı kapsamında 45.000.000 TL ödenerek sermayesi 100.000.000.-TL'na çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903633
BIST
13:091.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:097,4073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:099,0115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:09445,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,63
|Açılış
|: 445,11
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:09
|DITAS
|40,92
|4.261.332
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|6.127.847
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|OYAYO
|10,63
|81.096.103
|% -8,04
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|AVHOL
|7,38
|12.362.238
|% -5,02
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,55
|1.148.947.877
|% 3,66
|
|GARAN
|10,23
|931.538.478
|% 1,79
|
|KARSN
|4,47
|666.931.881
|% 7,97
|
|SISE
|7,96
|479.616.938
|% -1,73
|
|THYAO
|13,35
|454.824.679
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,55
|1.148.947.877
|% 3,66
|
|KARSN
|4,47
|666.931.881
|% 7,97
|
|SKBNK
|1,60
|227.053.046
|% 1,27
|
|TSKB
|1,96
|266.811.553
|% -1,01
|
|IHLGM
|1,49
|198.863.146
|% 2,76
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4055
|7,4073
|% -0,16
|
|Euro
|9,0031
|9,0115
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,1183
|10,1691
|% 0,24
|
|Frank
|8,3007
|8,3507
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9650
|1,9749
|% -0,26
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|0,03
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.939
|3.013
|5,67
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|2,74
|
|Çeyrek
|712
|729
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,63
|55,63
|-0,45
|