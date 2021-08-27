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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2021 15:56



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 27.08.2021 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (ç) bendi kapsamında
1. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 8,359,999.52 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına,
2. Sözkonusu girişim yatırımına ilişkin gerekli prosedürün yerine getirilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine, 
oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960787


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