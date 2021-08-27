***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.08.2021 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (ç) bendi kapsamında1. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 8,359,999.52 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına,2. Sözkonusu girişim yatırımına ilişkin gerekli prosedürün yerine getirilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960787BIST