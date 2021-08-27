***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 15:56
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.08.2021 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (ç) bendi kapsamında
1. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 8,359,999.52 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına,
2. Sözkonusu girişim yatırımına ilişkin gerekli prosedürün yerine getirilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,
oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960787
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3444
18:059,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0325
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05485,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,63
|Açılış
|: 485,55
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3462
|8,3513
|% -0,44
|
|Euro
|9,8451
|9,8490
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,4583
|11,5157
|% 0,04
|
|Frank
|9,1166
|9,1715
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2205
|2,2317
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|19,60
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
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