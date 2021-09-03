***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. sermayesinin %13,61'ine tekabül eden paylara 12.788.100. TL bedelle iştirak edilmiş, diğer taraftan 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait 8.602.212 adet katılma payı 8.359.999,52 TL bedelle satın alınmış ve ilgili yatırımlar kamuya duyurulmuştu.Bu çerçevede şirketimizin iştirak ettiği Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Fransız futbol haber portalı "Match en Direct" ile Türk spor haberleri ve skor portalları "Maçkolik" ve "Sahadan"'ı satın almak üzere DAZN Group ile anlaşma imzaladığını duyurmuştur.Açıklamada "Maçkolik"'in yaklaşık 6.2 milyon kullanıcıya sahip olduğu, aylık 7 milyar görüntüleme sayısı ile ülkemizin bir numaralı spor uygulaması konumunda olduğu, aynı zamanda "Sahadan" markası ile yayın yapan canlı skor ve istatistik sitesinin de sahibi bulunduğu, Fransa'nın canlı skor uygulaması "Match en Direct"in ise hem Fransa'da hem de "Frankofon" Afrika'da uygulamalarını aylık olarak 1,5 milyon kullanıcıya, internet sitelerini ise 3,7 milyon kullanıcıya ulaştırdığı ve bu yaz gerçekleşen NBA finalleri, Euro & Grand Slam'ler sırasında Fransa'da kullanıcılar tarafından en çok ziyaret edilen dijital araçlardan biri olduğu belirtildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961720BIST