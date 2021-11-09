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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2021 14:39
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 09.11.2021 tarih ve 30 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde
1.      Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri ile iştigal eden Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş. ‘ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile girişim yatırımı yapılmasına,
2.      Şirketin 56.180,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 59.386,00 TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %1'ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 600.- adet D grubu  paya, 700.000 TL bedelle iştirak edilmesine,
3.      Bu çerçevede girişim sermayesi yatırımına ilişkin olarak şirket ve tüm ortaklar ile İştirak ve Ortaklar Sözleşmesi imzalanmasına
oy birliği ile karar verildi.
MOTİLET İLETİM ÇÖZÜMLERİ GIDA LOJİSTİK A.Ş.
İletmen bulunduğu mahallede restoran, market gibi esnafın müşterilerine paket teslimatı ile lojistik kargo ve E-ticaret firmalarının her türlü mikro lojistik dağıtım ihtiyacına yazılım algoritmalar ile çözüm üretmektedir.
Adrese sipariş hizmeti sunan esnafların ve işletmelerin, ayrı ayrı motor kurye istihdam etmesi modelini değiştiren İletmen, motor kuryelerini bayi kanalı üzerinden istihdam ederek bir motor kuryenin aynı anda birden çok işletmenin dağıtımını yapmasını sağlıyor. Aynı zamanda müşterilerine gün içinde teslimat saati seçme özgürlüğü de sunuyor.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976254


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