***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 12:02
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koru Sigorta A.Ş. ile ilgili gelişme sehven şirketimiz KAP sayfasından yapılmış olup söz konusu bildirim HEDEF HOLDİNG A.Ş ile ilgilidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037889
BIST
14:242.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,20
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
14:2417,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
14:2418,1667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1085
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
14:241.026,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,02
|Açılış
|: 1.026,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.881.388
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|MZHLD
|114,50
|3.323.916
|% 8,22
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|2.673.518
|% -4,50
|
|BAYRK
|5,98
|4.769.195
|% -4,01
|
|DOAS
|76,75
|93.942.495
|% -3,88
|
|THYAO
|47,80
|2.156.886.663
|% 0,97
|
|EREGL
|28,62
|1.759.227.533
|% -1,99
|
|SISE
|21,64
|1.188.057.666
|% 2,75
|
|SASA
|45,28
|971.654.803
|% -0,35
|
|KOZAL
|190,50
|890.644.050
|% 6,07
|
|PRDGS
|2,78
|445.948.856
|% 0,72
|
|ODAS
|2,94
|353.213.262
|% -2,65
|
|YKBNK
|4,69
|376.998.320
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,56
|205.340.277
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,92
|257.525.500
|% 0,51
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2621
|17,2817
|% -0,10
|
|Euro
|18,1360
|18,1570
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,2101
|21,3164
|% -0,45
|
|Frank
|17,8779
|17,9856
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5962
|4,6192
|% -0,03
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.801
|6.905
|-61,00
|
|Yarım
|3.339
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,41
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37ZRGYO
Yüzde 6.96 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 408, 236 adet işlem
-
14:36IHAAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 765 adet işlem
-
14:35EPLAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 943 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 7 artarak (% 0.72 ) 2, 739
-
14:33XU100
Endeks 2, 501 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 16, 428.00 milyon TL de