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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2022 14:45
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 21.06.2022 tarih ve 24 sayılı toplantısında  Start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başlangıç aşamasında 500.000.-TL girişim yatırımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu (startupburada.com) başta olmak üzere, kitle fonlama platformlarının yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, Üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/103
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