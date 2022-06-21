***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 14:45
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.06.2022 tarih ve 24 sayılı toplantısında Start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başlangıç aşamasında 500.000.-TL girişim yatırımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu (startupburada.com) başta olmak üzere, kitle fonlama platformlarının yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, Üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/103
15:002.566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 26,88
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
15:0017,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 17,3520
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
15:0018,3172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0946
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
15:001.022,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.022,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler15:00
|MAKIM
|11,70
|2.495.750
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.470.555
|% 9,96
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,35
|2.558.794
|% 9,36
|
|MAGEN
|14,35
|88.029.421
|% 8,71
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|DOKTA
|27,94
|7.792.647
|% -3,66
|
|CEMAS
|1,33
|37.909.306
|% -3,62
|
|THYAO
|51,75
|3.340.023.417
|% 1,77
|
|EREGL
|28,44
|2.768.147.633
|% 1,86
|
|SISE
|22,66
|1.231.965.962
|% 1,16
|
|SASA
|45,92
|1.131.827.902
|% 0,88
|
|AKBNK
|9,18
|950.479.890
|% 1,44
|
|YKBNK
|5,00
|800.724.248
|% 2,67
|
|ODAS
|3,11
|326.210.928
|% 0,65
|
|AKBNK
|9,18
|950.479.890
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,64
|271.348.365
|% 0,76
|
|EREGL
|28,44
|2.768.147.633
|% 1,86
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3492
|17,3525
|% 0,12
|
|Euro
|18,3071
|18,3172
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2227
|21,3291
|% 0,26
|
|Frank
|17,8591
|17,9667
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6102
|4,6333
|% 0,10
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-9,00
|
|Tam
|6.788
|6.886
|-18,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,62
|