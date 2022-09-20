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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2022 09:47
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye'de elektronik para ve ödeme hizmetleri sunmak için kurulan şirketlerden biri olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından faaliyet izni verilen Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Vepara")  32.450.000,00 TL ödenmiş sermayesinin %25'ine tekabül eden 8.112.500 adet payın 12.000.000,00 TL bedel ile devir alınmasına dair girişim sermayesi yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.
İştirak işlemine izin (pay devir izni) için TCMB nezdinde izin başvurusunun yapılmasına, konu süreçlerin takibi ve gerekli evrakların düzenlenmesi için Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP ve Genel Müdür Haluk LAP'ın münferiden yetkilendirilmesine,
Pay devirlerine ilişkin işlemlerin TCMB iştirak izni (pay devir izni) yerine getirildiğinde tamamlanmasına ve sair prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir. 
Açıklanması ertelenen yatırım süreci:
·         19.01.2021 tarihli kararımız ile imzalanan "Bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması" ile Vepara pay sahibi Nedim VURAL ile Vepara paylarının devrine dair görüşme ve inceleme süreci başlatılmış ancak Özel Durumlar Tebliği'nin(II-15.1.)6. maddesine göre kesinleşmiş bir süreç bulunmadığından, mutabakat anlaşması bağlayıcı olmayan nitelikte olduğundan, Vepara'nın TCMB'den faaliyet izni alması bir kesinlik arz etmediğinden şirketimiz ve yatırımcılarının meşru çıkarlarının zarar görmemesi için konu pay devir sözleşmesinin imzalanması ve akabinde TCMB'den faaliyet izni alınmasına kadar ertelenmiştir.
·         21.09.2021 tarihli kararımız ile TCMB'den faaliyet izni alınması ve TCMB tarafından pay devrine izin verilmesi ön şartlarının gerçekleşmesi kaydı ile Vepara'ya girişim yatırımı yapılmasına, Vepara'nın 10.500.000,00 TL ödenmiş sermayesinin %60'ına tekabül eden 6.300.000 adet payın 9.000.000 TL bedel ile satın alınmasına ve pay devir sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Konu kararın açıklanması, pay devir sözleşmesi imzalanması ve devir için gerekli izinlerin alınmasına dek geciktirici şartların mevcudiyeti, iştirak işleminin kesinleşmemesi nedeniyle
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