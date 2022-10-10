***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.10.2022 tarih ve 34 sayılı kararı ileŞirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri ile iştigal eden Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne girişim yatırımı yapılmasına,Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımında Şirketimize tahsis edilecek 20.000 adet pay karşılığında toplam 5.550.000 TL yatırım yapmak suretiyle sermaye artırımına iştirak edilmesine, Yatırım ve pay sahipliğine ilişkin sözleşme imzalanmasına,oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069530BIST