***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2022 09:42
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.10.2022 tarih ve 34 sayılı kararı ile
Şirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri ile iştigal eden Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne girişim yatırımı yapılmasına,
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımında Şirketimize tahsis edilecek 20.000 adet pay karşılığında toplam 5.550.000 TL yatırım yapmak suretiyle sermaye artırımına iştirak edilmesine, Yatırım ve pay sahipliğine ilişkin sözleşme imzalanmasına,
oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069530
BIST
15:463.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 26,05
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4618,5812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0348
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4618,0766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0251
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:461.001,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.001,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:44
|CRFSA
|44,32
|85.549.948
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|385.901.401
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.761.064
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.330.057
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.610.182
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.555.175.375
|% 2,02
|
|ASELS
|32,46
|1.957.186.489
|% 3,11
|
|EKGYO
|4,35
|1.951.013.896
|% 1,16
|
|SASA
|85,80
|1.879.437.021
|% -1,44
|
|SISE
|30,26
|1.766.716.988
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,35
|1.951.013.896
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,69
|245.766.940
|% -4,52
|
|YKBNK
|8,14
|964.569.162
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|610.662.201
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,72
|378.025.872
|% 6,59
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5751
|18,5827
|% -0,18
|
|Euro
|18,0513
|18,0691
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,4953
|20,5981
|% -0,40
|
|Frank
|18,5448
|18,6565
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% -0,24
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,84
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-142,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-0,46
|
Seans Raporu
15:44
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15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ASELS, KRDMD
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15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.60 ) 3, 190
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15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, RTALB, TRCAS, BMSCH, YAPRK, COSMO, ULUUN, CRFSA, HUNER
-
15:59
JANTS, CANTE, KCAER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:59
GLBMD, ISBTR, KIMMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında