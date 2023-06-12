***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2023 14:29
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırım portföyü kapsamında, start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 2.000.000 TL ilave girişim yatırımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu (startupburada.com) başta olmak üzere, kitle fonlama platformlarının yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157982
BIST
14:305.684
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 58,00
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:3023,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2214
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:3025,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2805
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:301.492,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,06
|Açılış
|: 1.492,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.656.136
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.518.170
|% 10,00
|
|ERBOS
|150,80
|166.145.834
|% 9,99
|
|AYCES
|117,80
|47.076.802
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|GMTAS
|11,00
|10.833.431
|% -3,34
|
|KGYO
|47,56
|12.680.251
|% -3,18
|
|SODSN
|29,98
|908.127
|% -3,17
|
|THYAO
|183,60
|7.171.690.219
|% 3,79
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|SISE
|45,20
|1.939.600.780
|% 0,62
|
|SASA
|64,75
|1.920.860.116
|% -1,22
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|EKGYO
|7,94
|1.461.875.814
|% -1,12
|
|YKBNK
|12,39
|1.527.256.496
|% 0,08
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|AKBNK
|18,51
|1.470.852.242
|% 0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5979
|23,6034
|% 0,94
|
|Euro
|25,4202
|25,4397
|% 1,14
|
|Sterlin
|29,6331
|29,7817
|% 1,07
|
|Frank
|26,0218
|26,1786
|% 0,88
|
|Riyal
|6,2864
|6,3180
|% 1,14
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,67
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,43
|18,45
|0,19
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|-1,35
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 33 artarak (% 1.07 ) 6, 348
-
14:43XU100
Endeks 5, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 54, 771.00 milyon TL de
-
14:43PARSN
Yüzde 7.45 oranında artışla 88.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 241 adet işlem
-
14:42RYGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 755 adet işlem
-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem