***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 30.03.2022 tarihli geri alım işlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle ilave geri alım yapılmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 36.547.020,51Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,56 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,57 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.12.2021 93.806 0,033 2,63 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 27.12.2021 500.000 0,175 2,62 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.12.2021 241.509 0,084 2,6 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 29.12.2021 214.908 0,075 2,59 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 30.12.2021 334.472 0,117 2,58 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 04.01.2022 100.000 0,035 2,55 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 05.01.2022 100.000 0,035 2,55 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 07.01.2022 100.000 0,035 2,53 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 18.01.2022 321.529 0,11 2,53 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.01.2022 100.000 0,035 2,49 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 20.01.2022 100.000 0,035 2,5 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.01.2022 400.000 0,14 2,435 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 25.01.2022 300.000 0,1 2,39 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 03.02.2022 100.000 0,035 2,46 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 14.02.2022 200.000 0,07 2,445 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 21.02.2022 100.000 0,035 2,47 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 22.02.2022 178.522 0,062 2,415 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.02.2022 1.200.000 0,421 2,264 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 25.02.2022 50.000 0,017 2,2 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 02.03.2022 600.000 0,21 2,22 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 07.03.2022 500.412 0,175 2,13 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 15.03.2022 100.000 0,035 2,07 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 17.03.2022 26.262 0,009 2,1 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.03.2022 409.625 0,014 2,193 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.03.2022 100.000 0,035 2,32 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 30.03.2022 400.000 0,14 2,3 YOKTUREk Açıklamalar20 Aralık 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince30 Mart 2022 tarihinde, 400.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,30 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014176BIST