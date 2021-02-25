***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2021 09:57
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 70.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 210.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
0
En Düşük
0
18:057,2003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2003
En Düşük
7,1530
18:058,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7831
En Düşük
8,7148
18:05414,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,74
|Açılış
|: 414,91
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|4,27
|5.888.152
|% 95,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,14
|57.838.689
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,14
|57.838.689
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|ETILR
|6,00
|1.834.761
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,00
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% 0,00
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1899
|7,1971
|% 0,38
|
|Euro
|8,7687
|8,7779
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1408
|10,1917
|% 0,34
|
|Frank
|7,8988
|7,9464
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9099
|1,9195
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-6,87
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,20
|