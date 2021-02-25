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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2021 09:57



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 70.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 210.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 4,27 5.888.152 % 95,00  
GARAN 8,95 1.511.466.019 % 0,00  
KRVGD 15,19 75.874.779 % 0,00  
PEGYO 2,14 57.838.689 % 0,00  
PETKM 5,16 2.035.938.736 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1899 7,1971 % 0,38  
Euro 8,7687 8,7779 % 0,59  
Sterlin 10,1408 10,1917 % 0,34  
Frank 7,8988 7,9464 % 0,30  
Riyal 1,9099 1,9195 % 0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -6,87  
Altın Gr. 415 415 -0,83  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,89 27,92 -0,02  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,01  
B. Petrol 66,38 66,38 0,20  
Seans Raporu 18:05
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