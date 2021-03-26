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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2021 09:37



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 210.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 285.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 2.100.000 750.000,000 35,71428 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 Nâma
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 207.900.000 74.250.000,000 35,71428 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 210.000.000 75.000.000,000 35,71428

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
25.03.2021 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 300.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 210.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan karşılanmak üzere 75.000.000.-TL (%35,714) artırılarak 285.000.000.-TL'sına artırılmasına karar verilmiştir.
26.03.2021 tarihi itibarıyla gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920760


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Çeyrek 710 727 5,79  
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