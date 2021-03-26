***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 210.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 285.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 2.100.000 750.000,000 35,71428 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 NâmaB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 207.900.000 74.250.000,000 35,71428 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 210.000.000 75.000.000,000 35,71428Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar25.03.2021 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin 300.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 210.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan karşılanmak üzere 75.000.000.-TL (%35,714) artırılarak 285.000.000.-TL'sına artırılmasına karar verilmiştir.26.03.2021 tarihi itibarıyla gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920760BIST