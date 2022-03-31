***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
31.03.2022 15:29
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014431
BIST
16:492.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,31
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:4914,6861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0330
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6861
En Düşük
14,5922
16:4916,3098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0443
|Açılış
|: 16,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:49916,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,33
|Açılış
|: 916,33
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,81
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:49
|AYCES
|72,05
|5.128.082
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.140.099
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.839.092
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.853.001
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,18
|141.799.402
|% -8,09
|
|AKFGY
|3,22
|320.180.653
|% -7,47
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GLBMD
|5,67
|8.090.745
|% -4,71
|
|THYAO
|32,38
|3.812.987.407
|% 0,62
|
|GARAN
|12,25
|2.487.098.196
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,21
|1.925.588.162
|% 1,74
|
|SISE
|15,23
|1.131.790.419
|% 0,66
|
|TUPRS
|213,00
|1.025.593.554
|% 3,20
|
|ODAS
|1,73
|402.075.301
|% 2,98
|
|GARAN
|12,25
|2.487.098.196
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,09
|762.927.990
|% -0,73
|
|KARSN
|5,56
|990.430.291
|% 4,71
|
|KRDMD
|15,21
|1.925.588.162
|% 1,74
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6832
|14,6861
|% 0,23
|
|Euro
|16,2935
|16,3098
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,2298
|19,3263
|% 0,15
|
|Frank
|15,8227
|15,9180
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9007
|3,9203
|% 0,13
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|8,01
|
|Altın Gr.
|915
|916
|4,62
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|32,47
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|15,71
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,85
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,65
|