Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.09.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 320000 TRY 700000 TRY 1 Yönetim Kurulu Seçiminde Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 31680000 TRY 69300000 TRY 99 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri 40000000 40000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. İğne flaster, polietilen flaster, delikli yakı, kağıt flaster, ipek flaster, bez flaster, yarabandı, polyester elastik flaster, flaster yara örtüsü ekonomik yarabandı, muhtelif sinai yapışkan bant, bası bandı, göz pedi 16000000 4987166 TRY 31,17 İŞTİRAK
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 9500000 3241540 TRY 34,12 İŞTİRAK
EKOHESAP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 67000 17000 TRY 25,00 İŞTİRAK
FINTABLES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yazılım Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 71429 21429 TRY 30 İŞTİRAK
FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş. Finansal teknolojiler alanında Yazılım geliştirme faaliyeti 58825 8825 TRY 15 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876205


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.096
Değişim :  0,84% |  9,13
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.098 En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 29,26 199.069.554 % 10,00  
YBTAS 16.704,10 3.985.595 % 10,00  
DENGE 4,07 6.473.213 % 10,00  
IDGYO 6,27 8.136.649 % 10,00  
ISBIR 2.142,90 2.487.907 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6664 7,6715 % 0,52  
Euro 8,9760 8,9833 % 0,04  
Sterlin 9,7363 9,7851 % -0,19  
Frank 8,3100 8,3601 % -0,04  
Riyal 2,0383 2,0485 % 0,45  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.903 -10,08  
Altın Gr. 469 469 -0,60  
Cumhuriyet 3.128 3.176 28,00  
Tam 3.115 3.192 26,94  
Yarım 1.505 1.544 13,04  
Çeyrek 755 772 6,52  
Gümüş.Ons 24,33 24,37 -0,38  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 -0,08  
B. Petrol 41,72 41,72 0,28  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru