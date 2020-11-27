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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.11.2020 17:18



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri 55000000 55000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. İğne flaster, polietilen flaster, delikli yakı, kağıt flaster, ipek flaster, bez flaster, yarabandı, polyester elastik flaster, flaster yara örtüsü ekonomik yarabandı, muhtelif sinai yapışkan bant, bası bandı, göz pedi 16000000 4950636 TRY 30,94 İŞTİRAK
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 9500000 2821811 TRY 29,70 İŞTİRAK
EKOHESAP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 67000 17000 TRY 25,00 İŞTİRAK
FINTABLES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yazılım Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 71429 21429 TRY 30 İŞTİRAK
FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş. Finansal teknolojiler alanında Yazılım geliştirme faaliyeti 58825 8825 TRY 15 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890334


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Altın Ons 1.775 1.775 -34,17  
Altın Gr. 448 448 -10,05  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -74,00  
Tam 2.968 3.046 -73,96  
Yarım 1.435 1.474 -34,84  
Çeyrek 720 737 -17,42  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,92  
Gümüş Gr. 5,65 5,66 -0,24  
B. Petrol 48,23 48,23 0,44  
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