***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.02.2021 16:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 2100000 TRY 2100000 TRY 1 Yönetim Kurulu Seçiminde Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 207900000 TRY 207900000 TRY 99 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906977
BIST
16:291.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,61
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:297,1782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:298,6474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:29423,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -6,47
|Açılış
|: 423,51
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:29
|DZGYO
|6,05
|57.766.747
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.322.859
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.176.914
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.966.127
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.626.352
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.963.201
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.806.875
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,22
|2.068.796.287
|% 8,21
|
|KOZAL
|122,20
|1.243.196.263
|% -1,53
|
|SISE
|7,57
|1.029.803.535
|% 2,44
|
|GARAN
|9,57
|993.056.920
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,44
|926.785.279
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,22
|2.068.796.287
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,44
|926.785.279
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|423.823.267
|% 0,54
|
|ODAS
|4,01
|715.280.706
|% -3,14
|
|KARSN
|5,35
|819.743.946
|% -0,93
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1756
|7,1782
|% -0,12
|
|Euro
|8,6433
|8,6474
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,7934
|9,8425
|% -0,03
|
|Frank
|7,9745
|8,0225
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9103
|1,9199
|% -0,07
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-25,51
|
|Altın Gr.
|426
|426
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.818
|2.889
|-19,16
|
|Yarım
|1.362
|1.397
|-9,27
|
|Çeyrek
|683
|699
|-4,64
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-1,40
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,30
|
|B. Petrol
|57,74
|57,74
|1,41
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44ISYAT
Yüzde 9.27 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 369, 951 adet işlem
-
16:41DESPC
Yüzde 4.50 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 314 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 1, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 22, 377.00 milyon TL de
-
16:40FADE
Yüzde 9.54 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 156, 639 adet işlem
-
16:38TMSN
Yüzde 5.52 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 778, 176 adet işlem