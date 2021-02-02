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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.02.2021 16:12



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 2100000 TRY 2100000 TRY 1 Yönetim Kurulu Seçiminde Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 207900000 TRY 207900000 TRY 99 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906977


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DZGYO 6,05 57.766.747 % 10,00  
GOLTS 59,40 87.322.859 % 10,00  
AGYO 3,96 18.176.914 % 10,00  
TSGYO 6,27 11.966.127 % 10,00  
DITAS 39,82 5.626.352 % 10,00  
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Tam 2.818 2.889 -19,16  
Yarım 1.362 1.397 -9,27  
Çeyrek 683 699 -4,64  
Gümüş.Ons 27,38 27,41 -1,40  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,30  
B. Petrol 57,74 57,74 1,41  
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