***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 15:01
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul 0216 970 57 57 0216 557 57 07
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SÜLEYMAN ARPASLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 28.02.2020 0216 970 57 57 suleyman@hfh.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 113551
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066756
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,3295
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5565
En Düşük
18,1735
18:051.030,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 16,47
|Açılış
|: 1.030,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5667
|18,5795
|% 0,16
|
|Euro
|18,5423
|18,5565
|% 1,81
|
|Sterlin
|21,1671
|21,2733
|% 1,09
|
|Frank
|18,8668
|18,9804
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,41
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,61
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.870
|6.963
|90,00
|
|Yarım
|3.347
|3.402
|45,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,16
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,24
|
|B. Petrol
|91,78
|91,78
|2,92
|